Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф: "Будем неистово поддерживать и сорвем глотку"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в игре с командой Боснии и Герцеговины в отборе чемпионата мира-2022.

Об этом президент написал на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал Зеленский.

Как сообщалось, сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в последнем групповом матче квалификации и получила возможность сыграть в плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

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