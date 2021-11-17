Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу войск РФ в запретной зоне, - отчет
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Беспилотники дальнего радиуса действия Миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе вражеское вооружение, размещенное по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ
Так, беспилотники спецмиссии зафиксировали вооружение российских наемников.
В частности, СММ ОБСЕ зафиксировала по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 30 танков и 1 гаубицу на полигоне вблизи н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км восточнее Донецка).
А также 2 вражеские машины, вероятно, ББМ (боевая бронированная машина) и 1, вероятно, радиорелейная станция в жилом квартале н.п. Безымянное в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.