В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!
За сутки 16 ноября в Украине:
◾ зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403);
◾ 294 855 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы – 180 826 человек.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализировано – 4 468 человек;
◾ летальных исходов – 769;
◾ выздоровело – 20 211 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело – 3 263 417 человек;
◾ выздоровело – 2 684 584 человека;
◾ летальных исходов – 78 754;
◾ проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.
С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.