"Мы понимаем, куда двигаться", - Верещук рассказала о создании нового органа для реализации стратегии развития Донбасса и Луганщины

В следующем году будет создан орган по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

Вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на смену главы Минреинтеграции, реализация Стратегии будет продолжаться.

"Мы уже встретились с британцами и провели несколько раундов встреч со всеми донорами. И мы понимаем, куда двигаться. Уже в госбюджет на 2022 год заложены деньги, например, на создание органа управления, который будет размещаться в Донецкой области, и будет заниматься развитием территорий, как это и заложено в Стратегии", - рассказала Верещук.

По ее словам, будут усиливаться те направления, которые касаются выполнения Стратегии экономического развития.

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"У нас уже есть понимание, видение и необходимые инструменты, чтобы продолжить работу по реализации этой Стратегии", - добавила вице-премьер.

Как сообщалось, 18 августа Кабинет Министров одобрил проект распоряжения об утверждении Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

Документ предусматривает имплементацию задач и мер по ключевым направлениям: усовершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики, развитие реального сектора экономики, индустриализация и инновации, развитие критической инфраструктуры и логистики, а также формирование регионального рынка труда и налаживание коммуникаций.