"Великобритания стоит бок о бок с народом Украины": совместное заявление Резникова и Воллеса о наращивании войск РФ у украинских границ

Министр обороны Украины Алексей Резников и государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Воллес в совместном заявлении выразили обеспокоенность наращиванием российских войск вблизи украинских границ.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Украины и Великобритании, которое публикует пресс-служба Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины Алексей Резников и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Воллес заявили: Украина и Великобритания - стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении.

Также напоминается, что на прошлой неделе в Лондоне было подписано Межправительственное рамочное соглашение. Этот документ продолжает реализацию совместных проектов по развитию возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины согласно договоренностям, достигнутым в июне, когда Великобритания, Украина и консорциум промышленности Соединенного Королевства подписали Меморандум о реализации с целью сотрудничества для повышения военно-морских способностей Украины.

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"Сегодняшняя встреча - очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости", - говорится далее.

"Наши правительства не имеют желания быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или взорвать Российскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием войск и активностью России у границ Украины. Национальный суверенитет и территориальная целостность Украины бесспорны. Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и будет продолжать свою нерушимую преданность делу его поддержки. Мы непреклонны в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод", - резюмируют в заявлении.