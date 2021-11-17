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С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе. ФОТО

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Президент Владимир Зеленский в компании главы ОП Андрея Ермака наблюдал за игрой сборной Украины по футболу как настоящий болельщик – в пабе с бокалом пива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посетительница паба deshvar_lina  написала в своем инстаграмме.

"С Владимиром Александровичем болели за Сборную Украины. Наши победили. С чем ребят и украинцев поздравляю!!!" – написала она.

С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе 01
С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе 03
Фото: инстаграмм / deshvar_lina

Напомним, ранее президент поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф и пообещал "сорвать глотку", если сборная попадет на чемпионат мира 2022 года.

Топ комментарии

  • Герхард
    А ще ЗЄ в той вечір покакав. І теж разом с Єрмаком.
  • Anatoliy A 006b9dda
    Интересно,без дерьмака оно отлить само может?
  • Підлога Маккартні
    Боже какое счастье сфоткаться вместе с зебилом
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