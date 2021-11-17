С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе. ФОТО
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Президент Владимир Зеленский в компании главы ОП Андрея Ермака наблюдал за игрой сборной Украины по футболу как настоящий болельщик – в пабе с бокалом пива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посетительница паба deshvar_lina написала в своем инстаграмме.
"С Владимиром Александровичем болели за Сборную Украины. Наши победили. С чем ребят и украинцев поздравляю!!!" – написала она.
Фото: инстаграмм / deshvar_lina
Напомним, ранее президент поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф и пообещал "сорвать глотку", если сборная попадет на чемпионат мира 2022 года.