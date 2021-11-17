Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма – Крымской платформы.

Также он поблагодарил Эрдогана за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства.

Отдельное внимание Президент Украины уделил вопросу освобождения украинских граждан, незаконно удерживаемых Россией.

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Зеленский и Эрдоган обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия.

Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию присоединиться к кругу заказчиков.

Стороны отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.