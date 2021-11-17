Лерос о вчерашнем заседании по избранию ему меры пресечения: Прокуроры так спешили, что забыли прикрепить подозрение. Даже судья смеялась

Печерский райсуд Киева 16 ноября не смог избрать меру пресечения внефракционному народному депутату Гео Леросу, которому сообщили о подозрении в хулиганстве за непристойный жест в адрес президента Владимира Зеленского.

О ходе судебного заседания Гео Лерос рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, заседание суда перенесли на четверг, потому что те документы, тот проект подозрения, который прокуратура предоставила в суде, они настолько ничтожные, что даже суд смеялся и судья смеялась над этим. И она вынуждена была перенести заседание. Элементарно в проекте подозрения не оказалось даже самого подозрения, которое я подписал во время получения. Они забыли его прикрепить. Они настолько сильно спешили подать это дело в суд, чтобы избрать мне меру пресечения, что забыли даже основной документ туда прикрепить. Поэтому судья, конечно, над этим посмеялась. Более того - судья сделала замечание прокурору, потому что в день вручения мне подозрения прокуроры уже заведомо якобы готовы были явиться в 17:00 в суд... Защита моя в пух и прах разнесла первую часть, поэтому суд ушел на паузу до четверга, в четверг будет продолжение суда", - сообщил нардеп.

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Напомним, 11 ноября нардеп Гео Лерос сообщил, что ему вручают подозрение "за средний палец в Верховной Раде".

Позже ГБР официально проинформировало, что Леросу сообщено о подозрении за средний палец в сторону Зеленского и Ермака.

12 ноября Леросу было вручено подозрение за невыполнение решения суда по жалобе Ермака.

Напомним, 29 марта нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

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Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

13 мая стало известно, что материалы уголовного производства в отношении видеозаписей с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом Ермаком передали в Службу безопасности Украины.

Президент Владимир Зеленский назвал дело о пленках Дениса Ермака "пустым" и заявил, что записями хотели шантажировать его лично. Кроме этого он назвал Дениса Ермака "болтуном", а опубликовавшего записи депутата СН Лероса - "аферистом".

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что из-за записей разговоров Дениса Ермакаведет уголовное производство против его брата Андрея Ермака, руководителя Офиса Президента.