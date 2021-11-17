Швеция готова перебросить своих военнослужащих в Украину, чтобы продемонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом

Министр обороны Швеции Петер Хультквист готов направить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он сообщил во вторник, 16 ноября, в эфире службы новостей Ekot шведского радио Sveriges Radio (SR).

"Мы рассматриваем это как очень важную часть в рамках обозначения целей ЕС по содействию безопасности и суверенитету Украины", - указал глава оборонного ведомства.

Как уточнило SR, предложение о подобной миссии поступило от стран Балтии. Поводом, по данным радиостанции, послужил рост напряженности у границы с Украиной, рядом с которой, по сведениям журнала Politico, усилена концентрация подразделений российской армии.

Министр обороны Швеции не стал вдаваться в подробности того, как будет выглядеть учебная миссия и какой именно по численности вклад в нее внесет Стокгольм. "Конечно, мы должны быть открыты для того", чтобы сыграть свою роль, "если продвигаем этот вопрос и считаем, что должны его поддержать", указал Хультквист.

"В настоящее время все внимание приковано к Польше" и к тому, что происходит на границе с Беларусью, и "это может означать, что Украина немного отошла на второй план", - считает министр.

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При этом, по его словам, необходимо демонстрировать "очень явную солидарность" с Киевом в любое время.

Напомним, информация об активности русской армии на границе с Украиной появилась 30 октября в американской газете The Washington Post. В публикации говорилось, что в последнее время в соцсетях размещают видеоролики, показывающие передвижение российской военной техники на приграничных территориях.

Позже, 1 ноября, журнал Politico опубликовал спутниковые снимки района возле населенного пункта Ельня в Смоленской области, подтверждающие информацию о концентрации подразделений российской армии.

В Кремле, комментируя эти публикации, заявили, что передвижение российской военной техники по территории России является исключительно внутренним делом РФ.