К Саакашвили не допускают его личного врача Кипшидзе, - Денисова

К гражданину Украины Михеилу Саакашвили не допускают личного врача Нику Кипшидзе.

Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" написала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера во время нашей встречи врач сообщил, что его не допускают к Михеилу. Иногда он вынужден ожидать по 5-7 часов у входа в тюрьму N 18, а разрешение на посещение получает только в случаях ухудшения состояния здоровья Михеила Саакашвили. Во время последнего посещения стало известно, что в анализах Михеила был выявлен критически низкий уровень калия, дефицит которого приводит к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы", – отмечает Денисова.

Также она акцентирует внимание, что стабилизировать состояние его здоровья можно только медицинскими препаратами, но из-за недопуска личного врача Михеил отказался их принимать.

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"Врач отметил, что Михеил готов выполнить решение ЕСПЧ и прекратить голодовку, если он будет помещен в многопрофильную гражданскую больницу для прохождения реабилитации после голодовки", - пишет Денисова.

"Ника Кипшидзе подтвердил заключения медицинских экспертов центра "Эмпати" и Народного защитника Грузии, что в медучреждении тюрьмы N 18 не может быть обеспечено проведение всех необходимых мер по выведению Михеила из голодовки. Более того, в Грузии, по его мнению, отсутствуют специалисты - врачи, имеющие соответствующий опыт и профессию", - добавляет омбудсмен.

"По завершении встречи в 23:00, Ника вернулся в тюрьму ждать возможности допуска к Михеилу Саакашвили. Однако двухчасовое ожидание не дало результатов - разрешение на посещение так и не было предоставлено. Сегодня Ника Кипшидзе будет продолжать попытки увидеть Михеила", - резюмировала Денисова.

Как сообщалось, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку. Консилиум врачей считает, что его нужно госпитализировать.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.