Ярош заявил, что не считает себя частью команды Зеленского: Я даже не контактирую с ней

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош заявил, что ощущает себя частью команды главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но не входит в команду Президента Украины Владимира Зеленского. Так он прокомментировал свое недавнее назначение советником Залужного.

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош заявил, что ощущает себя частью команды главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но не входит в команду президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал свое недавнее назначение советником Залужного.

"Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело. Это укрепление обороноспособности государства. Это то, что, собственно, мне ближе всего", – сказал Ярош, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Он подчеркнул, что пока намерен заниматься именно военным делом и не планирует возвращаться в политику.



"Я не исключаю, что придет время – и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас. Потому что ситуация в государстве не улучшается и внешний враг еще больше наседает на Украину. Условно, ему еще надо будет давать по зубам, и не раз", – отметил Ярош.

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"Как раз это абсолютно не политическая должность", – ответил командир "Украинской добровольческой армии" на вопрос, почему он принял предложение стать советником главнокомандующего ВСУ.

Отвечая на вопрос, ощущает ли он себя членом команды Зеленского, Ярош сказал: "Нет, я даже не контактирую с ней. Я советник главнокомандующего Вооруженными силами, который, собственно, занимается обороной государства, – сказал Ярош. – Я очень положительно воспринял те назначения, которые [летом 2021 года] состоялись в ВСУ: назначение главнокомандующего, командующих оперативных командований, командующего ООС... Подавляющее большинство этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом. Я часть этой команды".

Он отметил, что не знает, согласовал ли Залужный его назначение с Офисом Президента и пообещал поинтересоваться.

"С генералом Залужным мы практически каждый день на телефонной связи... Пока я смогу свой опыт, знания, умения переносить на обороноспособность государства, до тех пор буду советником. Если исчерпаю себя на этой ниве – не буду", – сказал о своих планах Ярош.

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Он также уточнил, что ни Зеленский, ни члены его политической команды до этого не предлагали ему никаких должностей.

Отвечая на вопрос, согласился бы он стать советником президента, если бы такое предложение поступило, Ярош заявил: "Для того, чтобы такой шаг сделать, надо понимать, что Владимир Зеленский делает, должна быть какая-то стратегия развития государства... И эта стратегия должна была бы совпадать с моими внутренними убеждениями и моими принцами. Пока что я такого не вижу".