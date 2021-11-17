Кузин о перспективах выхода Киева из "красной" зоны карантина: Существенной стабилизации показателей заболеваемости нет

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из "красной" зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет это сделать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главного санврача "Сегодня".

"Когда мы говорим о "красном уровне", то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация состоится, то будет рассмотрен вопрос о пересмотре уровня эпиднебезопасности в столице", - рассказал Кузин.

На вопрос, есть ли прогноз выхода Киева из "красной" зоны, главный санврач ответил: "Дат нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости также нет".

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