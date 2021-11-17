Украинско-белорусская граница не укреплялась, не ждали оттуда удара, - Кулеба

До сих пор трудно было представить, что соседняя Беларусь может стать угрозой для Украины.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"К сожалению, так получилось, что Александр Лукашенко сделал свой выбор и полностью подчинил свои действия интересам президента России Владимира Путина. Действительно, граница не укреплялась. Мы не ждали оттуда удара. Но сейчас усиленным темпом будут приложены все усилия для укрепления границы. Это будет и инженерное, и физическое присутствие, и обмен разведывательными данными – усиленная пограничная разведка", – рассказал министр.

По его словам, все для того, чтобы максимально защитить украинскую границу на северном фланге.

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