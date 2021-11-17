Экспертная группа грузинских врачей посетила Саакашвили: Пациенту нужна интенсивная терапия

Многопрофильная группа медицинских экспертов, созданная Народным защитником (омбудсменом) для проверки адекватности медицинского обслуживания Михеила Саакашвили, поздно вечером 16 ноября осмотрела больницу, действующую в тюрьме №18 в Глданском районе Тбилиси, а также посетила экспрезидента.

Как пишет Новости-Грузия, по словам омбудсмена Нино Ломджария, в ближайшее время, скорее всего, уже под вечер 17 ноября, группа экспертов выработает общее заключение, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

До этого о своих впечатлениях журналистам рассказал представитель группы экспертов, анестезиолог-реаниматолог, глава департамента анестезии и интенсивной терапии в клинике "Открытое сердце" Георгий Григолия. Он считает, что проводить процедуру выхода из длительной голодовки в тюремной клинике нецелесообразно.

"Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все. Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения", – сказал он.

Также читайте: К Саакашвили не допускают его личного врача Кипшидзе, - Денисова

Говоря об инфраструктуре больницы, Григолия заметил, что она была создана две недели назад.

"Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач. Однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия", - отметил Григолия.

По его мнению, в этом учреждении лечение такого пациента нецелесообразно.

Специалист также считает, что Саакашвили не сможет начать есть самостоятельно и сразу, поэтому этот процесс должен проходить под наблюдением мультипрофильной медицинской группы.