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Корниенко объяснил, почему Рада не рассматривает ресурсный законопроект 5600: Среда – не всегда удачный день. Завтра он будет одним из первых

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Корниенко объяснил, почему Рада не рассматривает ресурсный законопроект 5600: Среда – не всегда удачный день. Завтра он будет одним из первых
Первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде разъяснил, почему депутаты сегодня не рассматривают ресурсный законопроект 5600.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Просто среда, такой не всегда удачный день. В среду более низкая явка. И мы еще не понимаем, сколько времени займет сама процедура (рассмотрения законопроекта. – Ред.), потому что там 128 правок. Если все правки будут ставиться на подтверждение, это может продолжаться больше двух часов, поэтому можно не успеть… Решили, что более логично рассмотреть этот законопроект в четверг", - отметил Корниенко.

По его словам, в парламенте была серьезная дискуссия по этому законопроекту и пока можно провести последние консультации.

Первый вице-спикер заверил, что завтра этот документ будет рассматриваться одним из первых.

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    Это из Ильфа и Петрова...
    Обоснование конечно!
  • 5 копійок
    А де ж ваша монобільшсть?
  • Muron
    У полк прибув новий командир частини, інформує Ukr.Media.

    Вишикував полк і каже:

    - Зачитую розпорядок на тиждень!

    Понеділок - відпочинок після вихідного дня.

    Вівторок - підготовка до робочого дня.

    Середа - робочий день.

    Четвер - відпочинок після робочого дня.

    П'ятниця - підготовка до вихідних днів.

    Субота - вихідний день.

    Неділя - вихідний день.

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    Тут якийсь вояка із задньої шеренги:

    - Пане полковнику, і довго ми так будемо кожної середи працювати?
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