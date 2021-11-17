МИД ведет переговоры о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія" с семью странами, - Кулеба
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Министерство иностранных дел ведет переговоры с семью странами о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія".
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, украинские цифровые COVID-сертификаты признаются во всех странах Европейского Союза.
"Мы сейчас ведем переговоры еще с семью странами, я не буду их называть, вне Европы", - добавил Кулеба.
Министр сообщил, что в Латинской Америке есть несколько стран, признающих украинские сертификаты.