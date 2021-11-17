Расстрелы на Майдане: Завершено расследование в отношении Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников

Завершено досудебное расследование в отношении беглого президента Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что, поскольку экс-высокопоставленные чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре. Стороны защиты сообщены о завершении и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования. После ознакомления защитников с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрении дела in absentia.

"Расследованием установлено, что бывшие Президент Украины (Виктор Янукович. – Ред.), Председатель Службы безопасности (Александр Якименко. – Ред.), Министр внутренних дел (Виталий Захарченко. – Ред.), руководитель ГУ МВД Украины в г. Киеве ( Валерий Коряк - Ред.) и их заместители, командующий внутренними войсками МВД Украины (Станислав Шуляк. - Ред.), Министр обороны Украины (Павел Лебедев. - Ред.), командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента. Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий командир Киевской полиции Цикалюк получил подозрение по делу Майдана

В Офисе Генпрокурора сообщили, что членами преступной группы во главе с экспрезидентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организован силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду Украины в поддержку голосования за возвращение в Конституцию 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента Украины. Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием.

Такие действия бывшего Президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части г. Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 1, 5, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 15, пункты 1, 5, 12 ч. 2 115, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 121, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 3 статьи 258 УК Украины).