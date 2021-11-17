Корниенко о повышении стоимости проезда в Киеве: Такие цены в европейских столицах, где и транспорт другой, и запах там другой, и доходы также

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что киевляне не должны платить "из собственного кармана" проведение реформ в столице.

Так, в интервью журналистам в Верховной Раде он прокомментировал информацию о том, что киевские власти планируют поднять цены на проезд в общественном транспорте, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко признался, что он также пользователь общественного транспорта – ездит в метро.

"Я не уверен, что почти евро за проезд в киевском общественном транспорте, это справедливая для киевлян цена. Евро стоит проезд в европейских столицах, где и транспортные средства выглядят по-другому, и запах там другой, и доходы тоже, и сеть маршрутов более развита, и нет таких историй, которые у нас часто случаются: когда ты хочешь куда-нибудь попасть, тебе нужно доехать сначала одним видом транспорта, а потом пересесть еще в какой-нибудь маршрутный транспорт", - подчеркнул нардеп.

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Он прогнозирует, что после поднятия цен на общественный транспорт стоимость проезда в маршрутке в Киеве достигнет 30-40 гривен.

"Сейчас в Киеве зарплаты точно не по 100 тысяч гривен, чтобы ставить такие цены на транспорт", – добавил первый вицеспикер.