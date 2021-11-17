Грузовой поезд сбил человека в Харьковской области: несколько пассажирских рейсов задерживается, некоторые - до 6 часов. ПЕРЕЧЕНЬ
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На участке Полтава-Харьков из-за чрезвычайного происшествия будет изменен график ряда пассажирских рейсов в обоих направлениях. Некоторые поезда задерживаются до 6 часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.
Так, из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.
Задерживаются поезда:
- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);
- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);
- №18 Ужгород - Харьков (3 часа 10 минут);
- №8 Одесса – Харьков (2 часа);
- №722 Киев – Харьков (40 минут).
В "Укрзализныце отметили, что время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлением и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.