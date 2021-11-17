Принятый Радой закон о международных стандартах ценообразования позволит отойти от советских стандартов, - Мининфраструктуры

Законопроект №2234 о переходе дорожной отрасли на новые стандарты ценообразования, принятый парламентом во вторник, позволит внедрить международную практику и отойти от советских стандартов.

Об этом заявляет Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это решение позволяет внедрить в дорожной отрасли международные стандарты ценообразования, в частности международную систему измерения CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement), которые ранее использовались в Украине только на проектах международных финансовых организаций, таких как ЕБРР и Всемирный банк.

"Сегодня "Большая стройка" наконец-то отказалась от человеко-часов, советских нормативов и тотального контроля за хозяйственной деятельностью бизнеса со стороны государства. Устаревшие требования плановой экономики долгое время негативно отражались на работе бизнеса, прозрачности процессов и конкуренции на рынке", – комментирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между столицами, - министр инфраструктуры Кубраков

По его словам, новые правила ускорят выполнение программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и будут стимулировать использование современных технологий, техники и материалов, а также конкуренцию в отрасли.

Новый закон предусматривает отдельные стандарты ценообразования для разных отраслей. Компаниям больше не придется собирать бумажные документы по каждой машине или использованным материалам, количеству работников, их зарплате, уровню прибыли и т.п., которые, кроме замедления процессов, создавали дополнительные коррупционные риски.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 году планируют построить и отремонтировать 24 тысячи км автодорог.