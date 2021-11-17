Беларусь ограничила прокачку нефти в направлении Польши

"Гомельтранснефть Дружба" на трое суток ограничила прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба" в направлении Польши из-за начавшегося вчера внепланового ремонта на одной из ветвей трубопровода.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белта", об этом сообщил представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Со вчерашнего дня "Гомельтранснефть" начала внеплановый ремонт на одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба", ограничив прокачку в направлении Адамовой Заставы (Польша) ориентировочно на трое суток, при этом плановое задание месяца не пересматривается", - сказал Игорь Демин.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Беларусь, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию, Латвию, Литву.

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Напомним, ранее Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, на совещании в Минске порекомендовал Западу думать, прежде чем угрожать новыми санкциями и закрытием границ, поскольку в случае их введения РБ может перекрыть транзит газа через республику.

"А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику пути нет. Если мы закроем для поляков и, например, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться не перед чем", - заявлял он.