"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Киеве и полный аудит метрополитена, - Забуранная

Политическая партия "Слуга народа" намерена провести аудит функционирования общественного транспорта и не допустить повышения цен на проезд в транспорте.

Об этом сегодня с трибуны ВР заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, политическая партия "Слуга народа" в городе Киеве и ее представители в парламенте будем инициировать недопущение повышения стоимости проезда, кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит того, что происходит в Киевском метрополитене", - заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента в среду.

Забуранная выступала с трибуны Верховной Рады, которую окружили ее коллеги из фракции. По окончании ее выступления они исполнили несколько строк из известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".

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Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет составлять 20 грн, для владельцев карты киевлянина - 12 грн.

Впрочем, в Госрегуляторной службе заявили, что это решение с ними не было согласовано.