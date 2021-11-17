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"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Киеве и полный аудит метрополитена, - Забуранная

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"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Киеве и полный аудит метрополитена, - Забуранная
Политическая партия "Слуга народа" намерена провести аудит функционирования общественного транспорта и не допустить повышения цен на проезд в транспорте.

Об этом сегодня с трибуны ВР заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, политическая партия "Слуга народа" в городе Киеве и ее представители в парламенте будем инициировать недопущение повышения стоимости проезда, кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит того, что происходит в Киевском метрополитене", - заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента в среду.

Забуранная выступала с трибуны Верховной Рады, которую окружили ее коллеги из фракции. По окончании ее выступления они исполнили несколько строк из известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".

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Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет составлять 20 грн, для владельцев карты киевлянина - 12 грн.

Впрочем, в Госрегуляторной службе заявили, что это решение с ними не было согласовано.

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Топ комментарии

  • Коцапам Тут Не Место
    Идите нах из Киева.Верещук по ее словам голосовала бы за путена.И кто там состоит в коцапской секте?Верещук уходит от этих ответов.Болт вам а не Киев.
  • Ustym Karmaliuk
    Ми самі розберемося з нашим транспортом. "Слугам" в Києві не місце, ідіть накуй.
  • Людмила Канивец
    Нет, не так- нужна власть над Киевом.
    Эти зеуроды прекрасно понимают, что если Киев не выстоит, они могут рассчитывать на всю власть в Украине полностью.
    Но я как коренная киевлянка, могу сказать точно, что Киев этим мразям не достанется, пусть если даже я выйду одна на защиту моего города.
    Страну уже почти просрали благодаря зебыдлу, не дадим просрать столицу.
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