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Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю

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Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю
Бизнесмен Ринат Ахметов, уже много лет занимающий первую строчку в списке самых богатых украинцев, рассказал о своем отношении к закону о деолигархизации и отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

"Я уже комментировал свое отношение к этому закону (о деолигархизации. - Ред.): я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ

"Мой Фонд помогает людям уже 16 лет. Философия Фонда и моя философия — не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня "призывать" к помощи не нужно — мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с Президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы — счастливыми. Это гораздо важнее встреч с Президентом", - добавил он, отвечая на вопросы, какие сейчас у него отношения с президентом Зеленским.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    лживая даунбасская мразь!..
  • Scorpman Y
    в тему:
    Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів
    Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості.
    Олег Леусенко:
    Та ви ШО?
    Ай-яй-яй, а хто це зробив?
    За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів.
    - Але ж Порох - барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1!
    Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде.
    Зробили разом!

    Орест Петренко:
    За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни.
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    Сметанат борщу:
    У свій час деяким військовим не сподобалась тисяча доларів від Порошенка, тому вони вирішили почекати тисячу гривень від зеленського.

    Hon. Judge Dredd:
    Новими барвами заграв вираз "штука зелені"

    Yevgeniy Mudzhyri™:
    Дотерпел до последнего и не растаможивал бляху - получи льготу.
    Дотерпел до последнего и не привился - получи тысячу.
    Я себе немного по-другому представлял справедливость.

    КиївМіськБудда:
    ТСК Верховної Ради не вдалося з'ясувати, хто ввів українців в оману, обіцяючи кінець епохи бідності й брехні.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    жаль что эта падла хитрож*пая долго думала на чьей стороне остаться и где ему будет спокойнее...
    иногда кажется, что в далеком 2014 году одной его личной охраны хватило бы чтоб отпи*** всяких там гиркиных-*********... и надавав ментам по щекам - восстановить покой на Донбассе...
    но оно взвешивало и подсчитывало.... (только за одно ему говорили спасибо в далеком 2014 - за качественно построенный к евро 2012 ДАП... и если бы не коварство сукирашкиных ублюдков... бетон бы выдержал !!!)
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