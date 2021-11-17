Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 непривитых - опрос. ИНФОГРАФИКА

21% опрошенных украинцев (каждый пятый) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться. 15% обвиняют Министерство здравоохранения. Президента и Кабинет министров считают виновными 7-8% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021, сообщает Цензор.НЕТ.

"46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первой или второй прививкой). 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы.... За последний месяц выросло количество прививок (с 36 до 46%). Относительно больше тех, кто не желает вакцинироваться, среди молодых респондентов", - говорится в сообщении о результатах опроса.

Кроме того, подводя результаты опроса, отмечается, что:

55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителей, медиков, государственных служащих), 35% – против этого. Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.

В целом обязательную вакцинацию представителей определенных сфер, а также пребывание в общественных местах только с COVID-сертификатом или тестом больше поддерживают старшие опрошенные, жители Киева и Центра, а также привитые или лояльные к вакцинации.

Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введения ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% – противоположного мнения. Больше последних в Киеве, среди самых старших опрошенных и тех, кто уже вакцинировался. При этом 49% не поддерживают политиков, не вакцинировавшихся против коронавируса. 35% респондентов безразличны по этому поводу. 14% – поддерживают таких деятелей. Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, самых старших и тех, кто уже вакцинировался или хочет сделать прививки.

Две трети респондентов (61%) верят, что Украина способна разработать собственную вакцину от коронавируса. 37% – не верят. Больше тех, кто оптимистично оценивает возможности нашего государства по разработке вакцины, среди самых старших.

40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом.

"Вместо этого каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться. 15% обвиняют Министерство здравоохранения. Президента, Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самовольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и намеревающиеся это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии тех, кто не намерен прививаться от коронавируса", - отмечают в Социологической группе "Рейтинг", комментируя результаты опроса.