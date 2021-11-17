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Государственный оборонный заказ не будет выполнен, - нардеп "Голоса" Рахманин

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Государственный оборонный заказ не будет выполнен, - нардеп "Голоса" Рахманин
Государственный оборонный заказ не выполняется: до конца года осталось чуть больше месяца, а выделенные деньги эффективно не используются. Пересогласование позиций, условий и сроков выполнения сделок продолжается.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат партии "Голос" Сергей Рахманин, передает Цензор.НЕТ.

"Надо называть вещи своими именами — государственный оборонный заказ не будет выполнен. Реформирование подходов к оборонным закупкам состоялось только на бумаге. Закон об оборонных закупках предусматривает годовой и трехлетний план, который соглашается комитетом Верховной Рады. Этого трехлетнего плана нет, мы его не согласовывали, потому что Министерство обороны не смогло его даже написать", — подчеркивает депутат.

Кроме того, вовремя не заработал реестр госзакупок и не выполняются нормы о минимальном пересогласовании ГОЗ.

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"СНБО определил, что еще в начале года должен был заработать реестр оборонных закупок. Но он начал работать только осенью, фактически — в тестовом режиме. Пересогласование ГОЗ, как определил тот же СНБО, не должно превышать 5-7%. Это предписание не выполняется. В прошлом году мы окончательно пересогласовывали ГОЗ, если не ошибаюсь, 31 декабря. Готов поспорить, что в этом году мы снова будем пересогласовывать оборонный заказ в конце года", — отметил Рахманин.

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  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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