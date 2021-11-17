Рада завтра может принять в первом чтении законопроект о выплате тысячи Зеленского, - Корниенко

Верховная Рада может в четверг, 18 ноября, принять в первом чтении законопроект о выплате 1 тыс. грн гражданам Украины за вакцинацию против коронавирусной болезни COVID-19, сообщил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко.

"Я надеюсь, что на этой неделе мы проголосуем в первом чтении, в четверг, например, то есть завтра. Если сегодня комитет состоится, то можно в принципе в первом чтении проголосовать. Там несложные законы, они компромиссны. Но дальше будет второе чтение и как мы слышали, будет много поправок, то есть снова будет "поправочный спам" по этому направлению", - сказал он журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время, он отметил, что механизм выплаты этих денег разработает Министерство экономики.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных заведений.

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