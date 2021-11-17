Схема продажи поддельных экспресс-тестов на COVID-19 блокирована в Харьковской области, - Нацполиция. ФОТО

В Харьковской области правоохранители разоблачили схему продажи поддельных экспресс-тестов на COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили, что работники ООО проводили экспресс-тестирование лицам, пересекавшим государственную границу Украины, для уклонения от установленного срока самоизоляции. Своими действиями злоумышленники могли повлиять на распространение пандемии COVID-19 и создать угрозу здоровью и жизни населения.

Стоимость поддельного документа составляла 750 грн. Справки выдавались без обследования пациента и отбора материала для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования.

В ходе проведенных обысков по местам пункта забора анализов и выдачи результатов изъята официальная документация, печати, бланки справок с печатями и подписями о результатах экспресс-тестов, мобильных телефонов и компьютерной техники с доказательствами противоправной деятельности.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений), ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.