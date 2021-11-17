Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ
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Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.
Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.