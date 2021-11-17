Новости

Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ

24 678164
Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ
Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.

Об этом агентству БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

"Возможность дальнейшего осуществления снабжения электроэнергией в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей", - говорится в сообщении.

Читайте также: 60% энергоблоков государственных ТЭС не работают из-за отсутствия угля, - "Укрэнерго"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • A San
    Скільки зашкварів та провалів не було за 10 років , скільки у зелених неадекватів за 2,5 роки.
  • Ksenia VB
    От і побачимо ЩО буде. Як наше ЗЕйло підготувалось до зими.
  • abc123
    одеваем земразоту в шерсть и берем эбонитовые палочки
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости