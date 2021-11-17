Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину, - Минэнерго РБ

Беларусь с 18 ноября прекратит поставки электроэнергии в Украину в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений.