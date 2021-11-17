Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения. ФОТО

Сегодня в оккупированные районы Луганской области через КПВВ "Счастье" проследовало более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Жителям ОРЛО от МККК доставлены товары медицинского назначения, в том числе для оказания первой помощи при заболевании COVID-19, канцелярских принадлежностей, детской мебели", - говорится в сообщении.

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Следует отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами.