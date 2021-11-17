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Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения. ФОТО

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Сегодня в оккупированные районы Луганской области через КПВВ "Счастье" проследовало более 30 тонн гуманитарного груза от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения 01

"Жителям ОРЛО от МККК доставлены товары медицинского назначения, в том числе для оказания первой помощи при заболевании COVID-19, канцелярских принадлежностей, детской мебели", - говорится в сообщении.

Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения 02

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Красный Крест направил в оккупированную часть Луганской области 30 тонн товаров медицинского назначения 03

Следует отметить, что движение по дорожному коридору через КПВВ "Счастье" для граждан, которые намерены пересечь линию разграничения, остается заблокированным оккупантами.

Топ комментарии

  • Alex Firman
    От на хера ?
  • Олег Максимчук f38aa6c9
    Підкормлють сепарів, щоб зголоду не пухнули... Цей червоний хрест - напрямую, офіційно, фінансує будь який сепаратизм і тероризм...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Окупанти підзароблять...
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