Старшему администратору и санитарке дома престарелых в Днепре, где погибли пенсионерки, сообщено о подозрении, - Офис генпрокурора

При процессуальном руководстве Центральной окружной прокуратуры города Днепра старшему администратору и санитарке частного пансионата для пожилых людей сообщено о подозрении в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего погибли пять женщин (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 16 ноября 2021 года в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепра из-за вероятного замыкания электропроводки произошел пожар. В результате отравления угарным газом погибли пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

"В настоящее время задержаны администратор и санитарка этого заведения. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. Кроме того, устанавливается причастность к преступлению других лиц", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что предварительное расследование осуществляется следственным отделом Днепровского районного управления полиции Главного управления Национальной полиции в области.

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Как сообщалось, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе Днепра обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом.

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Тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что пожар произошел в частном доме престарелых "Тепло любимых", где в общей сложности проживали 30 человек, из которых 23 - лежачие больные.