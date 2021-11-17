Новости

Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)

27 68598
Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)
Издание Bellingcat и The Insider опубликовали расследование обстоятельств уникальной операции спецслужб Украины и причин ее срыва.

Отдельно результаты совместного расследования были опубликованы Bellingcat и The Insider (в двух частях, первой и второй), сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты исследовали, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК "Вагнер" и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также речь идет о том, почему спецоперация была отложена и каким образом это привело к ее срыву и задержанию "вагнеровцев" спецслужбами Беларуси возле Минска.

С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Т.е. госизмена -- это небольшой вред? Совсем уже кукухой двинулись? Вас судить вместе с ним.

  • Герхард
    Убитая экономика и энергосектор - это мелочь?

    Госизмена и сотрудничество с врагом - это мелочь?
  • Ksenia VB


    Герман Аксьом


    @eternalrailway



    Bellingcat: "Президент Украины ВПЕРВЫЕ был проинформирован о предлагаемой спецоперации 15 июня 2020 года". Тобто рік при владі ця тварина не цікавилась взагалі роботою спецслужб. Рік на посаді №1 у воюючій країні! Нема коли! Всі сили і час на Порошенко! І на сценарії кварталу.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости