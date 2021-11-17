Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)

Издание Bellingcat и The Insider опубликовали расследование обстоятельств уникальной операции спецслужб Украины и причин ее срыва.

Отдельно результаты совместного расследования были опубликованы Bellingcat и The Insider (в двух частях, первой и второй), сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты исследовали, как украинским разведчикам удалось завербовать боевиков ЧВК "Вагнер" и получить из их рук прямые доказательства их участия в военных преступлениях.

Также речь идет о том, почему спецоперация была отложена и каким образом это привело к ее срыву и задержанию "вагнеровцев" спецслужбами Беларуси возле Минска.

С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.