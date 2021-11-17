"На фоне подорожания энергоносителей в Украине резко выросли цены на социальные пищевые продукты", - вице-президент НААН Балян

В Украине зафиксировано значительное подорожание ряда продовольственных продуктов, в том числе социальных. И все это – на фоне очевидной неготовности государства к отопительному сезону и "холодной зиме", которую предсказывает ряд аналитиков.

Следовательно, в Украине на фоне энергетического кризиса может вспыхнуть и продовольственный, считает вице-президент НААН, академик Ануш Балян, сообщает Цензор.НЕТ.

Ануш Балян Фото: Пресс-служба НААН Украины

Рост цен на продукты первой необходимости в розничной сети имеет тревожную тенденцию. Ведь производителям из-за энергетического кризиса приходится повышать цены, и некоторые играют на спекулятивных опциях, отмечает вице-президент НААН.

По данным официальной статистики, в Украине подорожал ряд социальных продуктов, таких как крупы, макаронные изделия, мука и хлеб.

"Килограмм гречки уже подорожал на 17,5%, риса – почти на 28%, манной крупы – на 17,3%. На 20-22% выросла стоимость хлеба популярных сортов. Сезон сахароварения только разворачивается, а стоимость сахара уже подскочила на 27%-30%. До 45-50 гривен за десяток выросла стоимость яиц в магазинах, и это только промежуточный показатель. Но и этот скачок не столь поразителен, как цены на масло, которое подорожало на 67%", - отметила Балян.

Однако настоящим ценовым антилидером стал продукт, привыкший считаться украинским национальным достоянием – сало. Переход свиноферм на мясные породы повлек за собой стремительный рост стоимости социальной закуски. На рынках столицы самое дешевое сало стоит 170-180 гривен, а лучшие сорта – 350. И это – несмотря на рекордный импорт дешевой свинины из Европы, достигший более 6 тысяч тонн.

В свою очередь подорожание сала и мяса на фоне повышения цен на энергоносители повлекло за собой "эффект домино" в мясопереработке. Так, индекс роста цен на колбасные изделия и сосиски составил 104%.

"Очень часто диспропорция между ценами производителя и ценами на продукты в рознице безумна. Но, по утверждению закона Парето, 20% усилий дают 80% результата. И наоборот. Поэтому украинская торговля четко придерживается такой догмы", - комментирует Ануш Валериевна.

Она также отметила, что ряд отечественных пищевых продуктов преимущественно вывозят за границу, что также приводит к повышению цен на внутреннем рынке. В частности, Украина экспортирует около 80 тысяч тонн меда, что составляет более 90% его производства. Следовательно, стоимость этого продукта для украинцев достигла 400 грн за литр.

По мнению ученой, такая диспропорция цен может спровоцировать наступление не только энергетического, но и продовольственного кризиса.

"Мы, аграрии, беспокоимся о том, чтобы на фоне удорожания электричества и газа грядущая зима еще и не была голодной. В первую очередь для украинцев, чьи доходы уже съедают стремительно растущие цены. Хорошо, что этим занимаются ООН и благотворители. Илон Маск уже ведет переговоры с ООН о том, как они могут потратить его 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом в мире. Не пора ли последовать примеру и украинским богачам? Тем более, что у них в руках рынок энергоносителей, а это – фактическая власть", – резюмировала вице-президент НААН.