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Минобороны заключило лишь 19% договоров на закупку топлива от плановых объемов, - Бутусов

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Минобороны заключило лишь 19% договоров на закупку топлива от плановых объемов, - Бутусов
Одной из бригад для маневров на полигоне перед выходом на фронт выдали для бронемашин по 5 литров топлива.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Организация поставок топлива в Министерстве обороны в цифрах по данным Прозорро. Когда я узнал, что в однйо из наших бригад для маневров на полигоне перед выходом на фронт выдали для бронемашин по 5 (пять) литров топлива, я вначале не поверил своим ушам - ведь это только на прогрев двигателя хватит один раз. Но оказалось, все верно, топливо экономят даже в ущерб боевой подготовке", - говорится в сообщении.

Бутусов рассказал, что по состоянию на 28 октября заключено договоров только на 19% от плановых объемов закупок. 

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"Все остальное - в процессе переговоров, либо отменено, либо неуспешно. И это в конце года! При этом нет графика выполнения заключенных контрактов - там ведь еще и сроки исполнения, это не значит, что эти 19% поступили на базы. Вот так работал почти два года министр обороны Андрей Таран и его заместитель по закупкам Халимон, по которому сейчас ДБР открыла дело за коррупцию", - подытожил журналист.

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Минобороны заключило лишь 19% договоров на закупку топлива от плановых объемов, - Бутусов 01

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Топ комментарии

  • Джони Ток
    Тарану за понижение боеготовности в условиях боевих действий нужно обвинение пред'являть, а не увольнять, если нет обвинения значит такие же и в надзоре за МО
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Госпідарі госпідарювали,та продовжують госпідарювати...
  • Ksenia VB
    Та в нас знову армія в дупі зеленій...
    А нафіга вона нам ?
    Зелене бидло готове лягти під фуйла. От зараз вимкнуть нам світло і тепло, то та братія швидко побіжить клянчити газ у пуйла.
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