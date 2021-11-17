"Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине", - Палатный, руководитель исполкома "УДАРа Виталия Кличко"
Об этом заявил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт партии.
"Слугам" дали отмашку уже на этой сессионной неделе проголосовать за закон о столице 2143-3. Киевлян лишают возможности управлять столицей: вместо всенародно избранного мэра власти хотят поставить "100% своего человека". Но речь идет о большем, чем о Киеве. Закон о столице – это пилотный проект по сворачиванию местного самоуправления в Украине. Промолчать сегодня и разрешить властям подмять под себя столицу – завтра такой же сценарий будет реализован по всей стране", - заявил Палатный.
По его словам, власть решила действовать дерзко, пренебрегая здравым смыслом и неприятием своих действий украинцами. Она пренебрегает волей киевлян, мнением депутатов и европейского сообщества.
"Слуги" пренебрегают мнением депутатов, поэтому планируют принять законопроект о столице по спецпроцедуре, когда народных депутатов лишают права вносить правки. "Слуги" пренебрегают мнением европейского сообщества, а потому не ждут выводов Венецианской комиссии. Они понимают, что вывод будет далек от "положительного". "Слуги" пренебрегают волей киевлян, поэтому пытаются устранить от управления столицей избранного киевлянами мэра и отодвигают выборы в районные советы в Киеве на 2025 год", - отметил руководитель исполкома "УДАРа".
Он призвал всех не разрешить властям подмять под себя местное самоуправление.
"Мы должны не позволить властям принять антиконституционный закон о столице. Закон должен приниматься только на основании выводов Венецианской комиссии с привлечением украинских и международных экспертов и общественности", - подчеркнул Артур Палатный.