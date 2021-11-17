Профильный комитет Рады предлагает освобождать от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации в случае добровольного признания

Парламентский комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, в частности от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На заседании комитет поддержал предложение внести в законопроект норму об освобождении от уголовной ответственности лиц, признавшихся правоохранительным органам о наличии поддельных сертификатов вакцинации.

Согласно новелле законопроекта, лицо, использовавшее поддельные документы о подтверждении профилактической прививки против особо опасных инфекционных болезней, освобождается от уголовной ответственности, если добровольно заявило об этом представителям правоохранительных органов.

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Как сообщалось, парламент 2 ноября принял в первом чтении законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс об установлении ответственности за подлог документов о проведении профилактических прививок. Законопроект предлагает установить ответственность за использование лицом заведомо подложных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок против особо опасных инфекционных болезней, в виде штрафа от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн. или ограничение свободы сроком до двух лет.

В то же время, законопроект устанавливает ответственность за внесение медицинским работником заведомо ложных сведений в медицинскую документацию о прививке в виде штрафа от 34 тыс. грн до 68 тыс. грн или лишение свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от одного до трех лет.

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Кроме того, изготовление с целью сбыта, сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение профилактических прививок, могут повлечь наказание в виде штрафа от 85 тыс. грн до 170 тыс. грн или лишение свободы сроком до трех лет.