Россия и Беларусь не знали об украинской спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - Bellingcat

Александр Лукашенко был уверен, что 33 вагнеровца прибыли в Минск для участия массовых беспорядка. А власти РФ обнаружили украинский след в этой спецоперации только через неделю после задержания боевиков. 1

Речь об этом идет в совместном расследовании журналистов The Isider и Bellingcat, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, один из задержанных в Беларуси "вагнеровцев" рассказал, что после задержания белорусские силовики спрашивали у них, знают ли они Сергея Тихановского и Николая Статкевича (лидеры белорусской оппозиции, к тому времени уже находились за решеткой. - Ред).

"По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства", - пишет издание.

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Также именно в организации массовых беспорядков наемникам предъявили обвинения. Лукашенко в публичном заявлении обвинил "вагнеровцев" в том, что они прибыли для вмешательства в предстоящие выборы.

Bellingcat отмечает, что власти России "по-видимому, опешили от арестов и обвинений, которые выдвинул Лукашенко в их адрес", и первые дни не понимали, что эти 33 человека делали в Минске.

"По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые "направлялись в третью страну" и просто не попали на рейс", - говорится в расследовании.

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По данным Bellingcat, российское ФСБ обнаружило украинский след в спецоперации через неделю после задержания наемников. Обнаруженная информация была опубликована в прокремлевской газете "Комсомольская Правда", а на следующий день Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко, чтобы обсудить ситуацию с задержанными.