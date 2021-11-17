СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру ЧАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в нанесении бюджету 2,2 млрд грн убытков
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
По версии СБУ, в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. В частности, по начислению платы за пользование недрами двух месторождений железных руд.
"Кроме того, с декабря 2014 по март 2019 года из-за незаконных действий злоумышленника предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами. Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд грн", – говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
По информации СМИ, речь идет о топ-менеджере Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".