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СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру ЧАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в нанесении бюджету 2,2 млрд грн убытков

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СБУ сообщила о подозрении топ-менеджеру ЧАО "ArcelorMittal Кривой Рог" в нанесении бюджету 2,2 млрд грн убытков
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении должностному лицу одной из частных металлургических компаний Кривого Рога. Подозрение объявлено по ч. 1 ст. 366 и ч. 3 ст. 212 (служебный подлог и умышленное уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии СБУ, в 2017-2019 годах подозреваемый вносил ложные сведения в официальные документы предприятия. В частности, по начислению платы за пользование недрами двух месторождений железных руд.

"Кроме того, с декабря 2014 по март 2019 года из-за незаконных действий злоумышленника предприятие уклонилось от уплаты в бюджет рентной платы за пользование недрами. Таким образом, как установили в результате комплексной судебной экспертизы, сумма ущерба государству из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет более 2,2 млрд грн", – говорится в сообщении.

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Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По информации СМИ, речь идет о топ-менеджере Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Топ комментарии

  • vadym sestritsyn
    Тук Тук. Няню вызывали))))
  • Герхард
    Ну теперь инвестиции попрут, как не перли никогда.

    При том, что топ-менеджмент Арсилора размажет СБУ в любом международном арбитраже.

    Т.е. на входе "ДАЙ", а на выходе "#УЙ".
  • Мамонов
    Коли СБУ буде займатися ловлею шпигунів, а кошмаренням бізнесу?
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