Вопрос пересмотра тарифов на проезд в Киеве до конца отопительного сезона рассматриваться не будет, - Кличко

Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева до конца отопительного сезона рассматриваться не будет.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщил Кличко, тарифы на перевозку в коммунальном транспорте давно не соответствуют их себестоимости, поскольку произошел значительный рост цен на энергоносители, что является главной составляющей стоимости тарифа.

Мэр также напомнил, чтобы не повышать тарифы на отопление и горячую воду для киевлян, городские власти уже компенсировали из столичного бюджета более 2 млрд гривен. "Правительство обещало компенсировать эти расходы, но на сегодняшний день не выполняет условий Меморандума", - добавил он.

"И в этой ситуации Киеву приходится постоянно дотировать также коммунальный транспорт и удерживать цены на проезд в нем в несколько раз ниже их себестоимости. Напомню, только в этом году дотация на городской транспорт составляет 4,5 млрд грн из городского бюджета".

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То есть мы поставлены перед выбором, либо увеличивать цифры в платежках за коммуналку, либо повышать плату за проезд. Ибо весь бюджет столицы мы не можем пустить только на дотации. За какие средства тогда реализовывать проекты, ремонтировать дороги, мосты, строить сады и школы? Обновлять тот же общественный транспорт?", – написал Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что вопрос повышения стоимости проезда в транспорте пока только вынесен на обсуждение: "Это – проект. А не принятое решение!"

"Как менеджер, я говорю о сложной экономической ситуации, в которой оказался город - из-за энергетического кризиса и постоянных долгов центральной власти перед городом. Но как у мэра Киева, у меня позиция следующая и четкая: Вопрос пересмотра тарифов на проезд в коммунальном транспорте до конца отопительного сезона рассматриваться не будет!", - отметил Кличко.