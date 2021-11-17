Джонсон предостерег Россию от "авантюрных" шагов в отношении Украины

Руководство РФ совершит серьезную ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины.

Об этом заявил во время общения с британскими парламентариями премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-то получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

При этом глава британского правительства уточнил, что речь идет о двух разных вещах: да, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина – нет, причем не существует даже плана действий по вступлению Украины в НАТО.

"Что нам нужно сделать – убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок ситуации на границах", – отметил премьер.

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