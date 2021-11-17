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Джонсон предостерег Россию от "авантюрных" шагов в отношении Украины

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Джонсон предостерег Россию от "авантюрных" шагов в отношении Украины
Руководство РФ совершит серьезную ошибку, если прибегнет к силовым методам в отношении Украины.

Об этом заявил во время общения с британскими парламентариями премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-то получить за счет военно-политического авантюризма", - сказал Джонсон, отвечая на вопрос, какую еще военную помощь может оказать Лондон Польше и Украине для демонстрации Москве серьезности своих намерений.

При этом глава британского правительства уточнил, что речь идет о двух разных вещах: да, Польша является членом НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина – нет, причем не существует даже плана действий по вступлению Украины в НАТО.

"Что нам нужно сделать – убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок ситуации на границах", – отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вскоре Европе придется выбирать - газ из России или защита Украины и мира, - премьер Великобритании Джонсон

Топ комментарии

  • Алекс Ков
    Джонсону респект!
  • Лариса Галинич
    Такі речі, такі політики просто так не кажуть. Респектище Великій Британії.
  • fg cbn
    Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией, которая пытается навязать другим странам свою стадно-холуйскую модель государства и общества.
    Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
    А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах
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