ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому "зеленому" кредиту

ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Об этом говорится в сообщении компании от 17 ноября, передает Цензор.НЕТ.

"ДТЭК ВИЭ требует от ГП "Гарантированный покупатель", АО "Ощадбанк", Кабинета Министров Украины, а также Офиса Президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, в международных инстанциях и национальных судебных органах", – говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что 17 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" признало ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ.

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"Искусственная задержка средств на счетах АО "Ощадбанк" и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения. Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях Ощадбанка и ГП", – сообщили в компании.

Незаконные действия ряда должностных лиц привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables. В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП Гарантированный Покупатель упала ниже номинала, отметили в компании. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК Укрэнерго и суверенные кредитные показатели государства Украина.