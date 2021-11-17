ДТЭК готовит иски к международным судам из-за блокирования властями выплат по европейскому "зеленому" кредиту
Об этом говорится в сообщении компании от 17 ноября, передает Цензор.НЕТ.
"ДТЭК ВИЭ требует от ГП "Гарантированный покупатель", АО "Ощадбанк", Кабинета Министров Украины, а также Офиса Президента обеспечить скорейшую выплату задолженности перед компанией. Дальнейшие задержки будут расцениваться как усиление политического и финансового давления на бизнес. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам, в международных инстанциях и национальных судебных органах", – говорится в заявлении.
В компании подчеркнули, что 17 ноября госпредприятие "Гарантированный покупатель" признало ручное вмешательство в распределение европейского целевого кредита на погашение долгов "зеленым" инвесторам, в том числе предприятиям ДТЭК ВИЭ.
"Искусственная задержка средств на счетах АО "Ощадбанк" и последующий обратный вывод средств, которые должны были попасть в компанию, имеет признаки совершения противоправных действий и злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП, банка и высших должностных лиц государства, которые давали соответствующие незаконные распоряжения. Наличие незаконных действий отдельных лиц подтверждается разногласиями в публичных заявлениях Ощадбанка и ГП", – сообщили в компании.
Незаконные действия ряда должностных лиц привели к падению котировок еврооблигаций DTEK Renewables. В частности, стоимость еврооблигаций DTEK Renewables после манипуляций со средствами со стороны ГП Гарантированный Покупатель упала ниже номинала, отметили в компании. Вместе с этим упали котировки еврооблигаций НЭК Укрэнерго и суверенные кредитные показатели государства Украина.