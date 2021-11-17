Ермак не имеет полномочий откладывать спецоперацию ГУР МО и не мог отдавать распоряжения, – советник главы ОП

Глава Офиса Президента Андрей Ермак мог лишь "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Об этом советник главы ОП Михаил Подоляк заявил в комментарии Liga.net, сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, Подоляк отреагировал на публикацию расследования Bellingcat о срыве спецоперации по задержке боевиков ЧВК "Вагнера".

По его словам, глава Офиса президента Андрей Ермак не имеет полномочий отдавать приказы органам разведки, но мог "открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении" к договоренностям о прекращении огня на Донбассе.

Подоляк назвал "мифом" то, что на политическом уровне могут разбирать детали спецопераций или отдавать какие-то приказы разведке в обход полномочий.

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"Такие приказы – даже если бы они были – просто никто не стал бы выполнять. Андрей Ермак как глава Офиса президента точно не имеет полномочий что-то решать в области разведки. Поэтому нет ни малейших мотивов говорить о прямых или косвенных распоряжениях, повлиявших на планы разведчиков", – сказал Подоляк.

При этом он признал, что Ермак как человек, отвечавший в 2020 году за договоренности о прекращении огня на Донбассе, "вполне мог открыто настаивать в соответствующих форматах на аккуратном отношении к подобной договоренности, чтобы не сорвать сложный переговорный процесс".

"И раздувать из такого отношения какую-то конспирологию о срыве каких-либо планов – абсолютно некорректно. Что, собственно, и подтвердила работа журналистов…" – сказал советник Ермака.

Согласно опубликованному сегодня расследованию Bellingcat, Ермак за завершающем этапе операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, в конце июля 2020 года, "предложил отложить" ее на неделю. Именно тогда президент Владимир Зеленский достиг соглашения о прекращении огня на Донбассе. По словам тогдашнего директора ГУР Василия Бурбы, ОП считал, что если спецоперация будет продолжаться в соответствии с планом и завершится задержаниями 25 июля, тишина на Донбассе установлена не будет.

Отметим, что советник главы ОП Подоляк ранее работал пиарщиком экс-народного депутата и криминального авторитета Юрия Иванющенко, также известного как Юра Енакиевский.