Лукашенко в разговоре с Меркель требовал признать его легитимным, - BILD
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как отмечает BILD, Лукашенко настаивал признать его легитимным и отменить санкции, введенные против его режима за фальсификации выборов, политические преследования и принудительную посадку Ryanair в Минске вместе с задержанием блоггера Романа Протасевича.
Кроме того, Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.
В то же время, по информации журналистов, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопросы, обсудив их с главами государств-членов ЕС. При этом и.о. канцлера не исключила предоставление Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.
За последние несколько дней и.о. канцлера успела пообщаться с Лукашенко и Путиным из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе с Польшей.