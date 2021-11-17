Лукашенко в разговоре с Меркель требовал признать его легитимным, - BILD

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель возмущался, что его называют "господин Лукашенко", а не "президент".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как отмечает BILD, Лукашенко настаивал признать его легитимным и отменить санкции, введенные против его режима за фальсификации выборов, политические преследования и принудительную посадку Ryanair в Минске вместе с задержанием блоггера Романа Протасевича.

Кроме того, Лукашенко также предложил Меркель перебросить часть мигрантов в Евросоюз (намекая на Германию) и выделить Беларуси финансовую помощь на временное содержание беженцев на белорусско-польской границе.

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В то же время, по информации журналистов, Меркель оставалась жесткой и пообещала изучить вопросы, обсудив их с главами государств-членов ЕС. При этом и.о. канцлера не исключила предоставление Минску финансовой поддержки на строительство жилья для нелегалов.

За последние несколько дней и.о. канцлера успела пообщаться с Лукашенко и Путиным из-за спровоцированного миграционного кризиса на границе с Польшей.