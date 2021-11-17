МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято для "избежания дальнейших спекуляций". Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.
Опубликованная переписка включает в себя письма Лаврова и глав МИД Германии и Франции по подготовке министерской нормандской встречи. В частности, в них обсуждается проект итогового документа.
Российская сторона называет ответы Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса от 4 ноября "разочаровывающими", поскольку в итоговый документ не будут включены пункты, на которых настаивала Москва. В частности, речь идет об организации прямого диалога Украины с ОРДЛО, работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
В письме глав МИД ФРГ и Франции отмечается, что в российском проекте содержится ряд положений, с которыми они не могут согласиться, в том числе "тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе", также Берлин и Париж указывают на "положения, которые, безусловно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе относительно "налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".
В письме от 6 ноября главам МИД Германии и Франции Лавров обвиняет Берлин и Париж в отказе включить в проект итогов нормандской встречи пункт о необходимости прямого диалога Украины с ОРДЛО. "Ваше заявление о непринятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по минским соглашениям", - говорится в письме Лаврова.
В последнем опубликованном письме Лавров отмечает, что Москва "сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта", в частности, в совместном заявлении двух министров, сделанном по итогам встречи с главой МИД Украины 15 ноября.