МИД России опубликовал переписку с Германией и Францией по подготовке встречи в нормандском формате

МИД России опубликовал переписку главы ведомства Сергея Лаврова со своими коллегами из Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом по нормандской встрече на уровне министров, которую предполагалось провести 11 ноября. Однако Москва отказалась, поскольку ее не устроил проект итогового документа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

Как отметили в российском ведомстве, решение о публикации дипломатической переписки было принято для "избежания дальнейших спекуляций". Кроме того, заявили в министерстве, обнародование первоисточников должно исключить "искажение позиции и роли России" в урегулировании конфликта на Донбассе и подхода к проведению нормандской встречи на уровне глав МИД.

Опубликованная переписка включает в себя письма Лаврова и глав МИД Германии и Франции по подготовке министерской нормандской встречи. В частности, в них обсуждается проект итогового документа.

Российская сторона называет ответы Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса от 4 ноября "разочаровывающими", поскольку в итоговый документ не будут включены пункты, на которых настаивала Москва. В частности, речь идет об организации прямого диалога Украины с ОРДЛО, работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

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В письме глав МИД ФРГ и Франции отмечается, что в российском проекте содержится ряд положений, с которыми они не могут согласиться, в том числе "тезисы о "внутриукраинском" конфликте или посреднической роли России наряду с ОБСЕ в трехсторонней контактной группе", также Берлин и Париж указывают на "положения, которые, безусловно, не найдут поддержки среди стран "нормандского формата", в том числе относительно "налаживания прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском".

В письме от 6 ноября главам МИД Германии и Франции Лавров обвиняет Берлин и Париж в отказе включить в проект итогов нормандской встречи пункт о необходимости прямого диалога Украины с ОРДЛО. "Ваше заявление о непринятии прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском дискредитирует соавторство лидеров Германии и Франции по минским соглашениям", - говорится в письме Лаврова.

В последнем опубликованном письме Лавров отмечает, что Москва "сталкивается с искажением позиции России и ее роли в урегулировании внутриукраинского конфликта", в частности, в совместном заявлении двух министров, сделанном по итогам встречи с главой МИД Украины 15 ноября.