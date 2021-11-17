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Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу

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Петраков стал главным тренером национальной сборной Украины по футболу
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины.

Это решение было принято на заседании исполкома УАФ, состоявшемся в столичном Доме футбола, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я вношу предложение о назначении Петракова Александра Васильевича главным тренером национальной сборной команды Украины по футболу на срок до 30 декабря 2022 года (т.е. до завершения чемпионата мира в Катаре) с возможностью пролонгации с согласия сторон до 30 июля 2024 года (т.е. на цикл отбора и финальной части Евро-2024)", - сказал президент Украинской ассоциации футбола (УАФ), член Исполкома УЕФА Андрей Павелко.

Члены Исполкома УАФ поддержали это предложение единогласно.

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При этом Павелко отметил, что за время работы Петракова сборная завоевала право на выступление в плей-офф отбора чемпионата мира-2022.

Также команда не проиграла ни одного матча, свела в ничью поединок против действующего чемпиона мира, сборной Франции и одержала две ключевые выездные победы над прямыми конкурентами — сборными Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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Топ комментарии

  • Yevgeniy Lysenko 46fb06fc
    При Шеві, Україна майже просрала відбір на мундіаль, коли зіграла внічию з Казахами та Фінами. Петраков зробив майже неможливе- вивів Україну в плей офф, та подарував шанси потрапити на ЧС 2022 року
  • Ned Stark
    Петраков теж зіграв з казахами в нічию, якщо що! А ще першу гру з боснійцями в Україні зіграв у нічию. Якби ми виграли ці два матчі з відстійними командами, то за вчорашню гру можна було б уже не переживати! Мало того, ми б тоді потрапили до групи сіяних, а отже нам у плей-офф би точно не випали сильні команди на кшталт Італії!

    Я не захищаю Шеву, але при Петракові збірна не стала кращою! Ну казахів ми раніше обігрували ЗАВЖДИ! Збірна, у складі якої є гравці чемпіонатів Англії, Італії та Португалії, не має права грати з Казахстаном і нічию - там мало бути 3:0 в обох матчах!
  • Garry Grant
    От лажа. Треба було тебе призначити.
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