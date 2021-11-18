Четыре раненых военнослужащих эвакуированы самолетом во Львов. ФОТО

Один травмированный и трое раненых военных были доставлены реанимационно-операционным самолетом Ан-26 "Вита" из Харькова в Военно-медицинский клинический центр Западного региона во Львове для дальнейшего лечения и реабилитации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Армія Інформ.

Во время аэромедицинской эвакуации пациенты на борту самолета находились под постоянным наблюдением врачебно-сестринской бригады. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, они получили минно-взрывные травмы. Четвертый военнослужащий находится в тяжелом состоянии.

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Начиная с 2014 года во Львов для дальнейшего лечения аэромедицинской эвакуацией было доставлено около двух тысяч защитников Украины.