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Минздрав нашел в соцсетях 210 тыс. предложений купить фальшивые сертификаты о вакцинации

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Минздрав нашел в соцсетях 210 тыс. предложений купить фальшивые сертификаты о вакцинации
Данные передали правоохранителям.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"У нас на сегодня 210 тыс. сообщений о подделке документов", - сказала она в ходе заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Как уточнили в Минздраве, речь идет о мониторинге соцсетей, который помог получить 210 тыс. упоминаний о возможности подделать COVID-сертификат.

Эти сообщения передали правоохранительным органам.

Напомним, ранее профильный комитет Рады поддержал предложение освобождать в случае добровольного признания от ответственности за использование поддельного сертификата о вакцинации.

Топ комментарии

  • Volodymyr Krasnoholovets 4c852252
    Дармоїдам з МОЗ немає іншої роботи, лишень по соціальним мережам зиркати? І нащо той дурнуватий сертифікат? Краще МОЗ спробував би таки виділити отой COVID-19, бо то він як отой невловимий Джо, щось ніхто в світі його ніяк впіймати не може...
  • Yakov Nemo
    Срос ,рождает предложение . Это же на сколько надо быть дебилами , вместо прививки , покупать фальшивый , ковид сертификат
  • newcomment
    Усіх на 2 роки.
    Й тих, хто користується завідомо підробленими сертифікатами, теж на 2 роки.
    Досить з ними у бірюльки грати, всіх за грати.
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