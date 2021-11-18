Умер бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Пушняков

Анатолий Пушняков руководил Сухопутными войсками в первые годы российско-украинской войны.

О его смерти сообщили на странице Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня не стало генерал-лейтенанта Пушнякова Анатолия Савватиевича, бывшего командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Первые годы российско-украинской войны он командовал Сухопутными войсками, кавалер ордена Богдана Хмельницкого", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав Сухопутных войск выразили соболезнование семье и близким умершего.

Анатолий Пушняков родился 3 марта 1954 года в Одесской области. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск им. Малиновского, Национальную академию обороны. Служил в Афганистане.

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В течение военной службы занимал командные должности – от командира танкового взвода до командующего Сухопутными войсками ВСУ. В 2005 году возглавлял украинский миротворческий контингент в Республике Ирак. С 6 мая 2014 года по 13 января 2016 года - Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Полный рыцарь ордена Богдана Хмельницкого (орден І степени – 2015, ІІ степени – 2013, ІІІ степени – 2005).