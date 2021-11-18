Четыре украинских воина ранены, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 14 обстрелов со стороны войск РФ, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 14 нарушений режима прекращения огня, 9 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

В районе Новоалександровки оккупанты дважды совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от Золотого-4 российские наемники обстреляли позиции ВСУ дважды, применяя минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы.

Вблизи Кряковки вражеские войска совершили обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

Возле Причепиловки противник три раза открывал огонь, используя артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В сторону Крымского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Наши позиции у Марьинки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм.

В направлении Лебединского вооруженные формирования Российской Федерации произвели обстрел из гранатометов разных систем.

В районе Шумов оккупанты применили станковые противотанковые гранатометы.

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Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате вражеских действий четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один получил боевую травму. Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья военнослужащих - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра 18 ноября со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Вблизи Нью-Йорка противник вел огонь из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих в результате действий врага нет.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.