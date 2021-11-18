В Украине за сутки от COVID-19 умерли 752 человека, зафиксированы 20 591 новый случай заражения, 19 633 человека выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 17 ноября в Украине:
зафиксированы 20 591 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1478, медработников – 377);
297 832 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 108 754 человека, полностью иммунизированы – 189 078 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы – 3907 человек;
летальных исходов – 752;
выздоровели – 19 633 человека.
За все время пандемии в Украине:
заболели – 3 284 008 человек;
выздоровели – 2 704 217 человек;
летальных исходов – 79 506;
проведено ПЦР-тестирований – 15 348 780.
С начала вакцинальной кампании привиты 12 554 335 человек, из них получили одну дозу – 12 554 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 257 319 человек. В общей сложности проведены 21 811 652 прививки.
88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.