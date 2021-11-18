Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский ранее отрицал существование спецоперации по задержанию "вагнеровцев" из-за подписанных секретных документов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал в эфире на телеканале "Украина 24".

"За эти несколько лет ГУР МО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в курсе по своей должности, а вы меня спросите официально: "Давид Георгиевич, вы знали о такой-то операции?". Я вам скажу: "Нет, такой спецоперации не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность. Потому я буду говорить, что такого не было. Это нормально", – заявил Арахамия.

Кроме того, Давид Арахамия привел пример Соединенных Штатов Америки.

"И в Америке, например, ликвидировали какого-нибудь боевика. Вы спросите: вы знаете о такой операции? Они скажут, что такой операции не было", – сказал он. В то же время Давид Арахамия не смог объяснить, почему Владимир Зеленский заявлял, что спецоперация по "вагнеровцам" – это дело зарубежных стран, а представители Временной следственной комиссии, напротив, отрицали их причастность к планам украинской разведки.

Также читайте: Украинские разведчики заставили "вагнеровцев" самих выдать копромат на себя, - Bellingcat. ДОКУМЕНТ

Народный депутат сказал, что располагает большей информацией, но не может ее озвучить из-за все той же секретности.

В октябре Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все расследование Bellingcat основывается только на информации нескольких отставников разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.

Также читайте: Вышло расследование Bellingcat и The Insider по операции против "вагнеровцев" (обновлено)

Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам".

Причиной срыва операции могла стать неприязнь между руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой и представителями Офиса президента. Так считают расследователи из Bellingcat.

Детальнее о том, как готовили спецоперацию по задержанию боевиков "Вагнера", можно прочитать в материале The Insider, опубликованном Цензор.НЕТ.

С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.