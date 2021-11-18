Распространение данных - это уголовная ответственность, - Арахамия объяснил, почему Зеленский сказал неправду о спецоперации с "вагнеровцами"
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом он сказал в эфире на телеканале "Украина 24".
"За эти несколько лет ГУР МО провело несколько сотен операций. К примеру, если я в курсе по своей должности, а вы меня спросите официально: "Давид Георгиевич, вы знали о такой-то операции?". Я вам скажу: "Нет, такой спецоперации не существует". Это моя работа. Я подписал для этого кучу документов – никаких деталей о спецоперации, никакого распространения данных и так далее. Это уголовная ответственность. Потому я буду говорить, что такого не было. Это нормально", – заявил Арахамия.
Кроме того, Давид Арахамия привел пример Соединенных Штатов Америки.
"И в Америке, например, ликвидировали какого-нибудь боевика. Вы спросите: вы знаете о такой операции? Они скажут, что такой операции не было", – сказал он. В то же время Давид Арахамия не смог объяснить, почему Владимир Зеленский заявлял, что спецоперация по "вагнеровцам" – это дело зарубежных стран, а представители Временной следственной комиссии, напротив, отрицали их причастность к планам украинской разведки.
Народный депутат сказал, что располагает большей информацией, но не может ее озвучить из-за все той же секретности.
В октябре Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что все расследование Bellingcat основывается только на информации нескольких отставников разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.
Bellingcat раскрыли роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам".
Причиной срыва операции могла стать неприязнь между руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой и представителями Офиса президента. Так считают расследователи из Bellingcat.
Детальнее о том, как готовили спецоперацию по задержанию боевиков "Вагнера", можно прочитать в материале The Insider, опубликованном Цензор.НЕТ.
С текстом Bellingcat можно ознакомиться по этой ссылке.